Действия американского судна Fort McHenry контролируются силами Минобороны РФ

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Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» держит под контролем десантный корабль ВМС США.

Фото, видео: www.globallookpress.com, YouTube @Ben Kendim

В воскресенье, 6 января, в акваторию Черного моря зашел военный корабль США. В настоящее время действия судна контролирует сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый», сообщают в Минобороны России.

Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, десантный транспорт-док (ДТД) Fort McHenry, принадлежащий военно-морским силам США, находится в водах Черного моря с 21:00 по московскому времени.

— По состоянию на 9 часов 30 минут по московскому времени ДТД «Форт Макгенри» зашел в румынский порт «Констанца», — информирует Минобороны РФ. По сообщению ведомства, за действиями и перемещениями американского судна следит российский сторожевой корабль «Пытливый».

Как сообщал ранее Пятый канал, в США обозначили появление своего военного судна как подтверждение коллективной решимости стран обеспечить безопасность в акватории Черного моря. Подобные «дефиле» военные корабли других стран регулярно стали устраивать после инцидента, произошедшего в Керченском проливе 25 ноября, когда украинские военные суда незаконно вторглись на территорию России и опасно маневрировали в акватории Черного моря. Российские пограничники были вынуждены применить оружие, чтобы пресечь провокации.

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