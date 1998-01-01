Известную австралийскую топ-модель нашли мертвой в собственной квартире

Полиция Сиднея занимается выяснением деталей гибели знаменитой австралийской топ-модели и актрисы Аннализы Браакензик. Тело 46-летней модели было обнаружено в ее собственной квартире после того, как знакомые Браакензик обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже актрисы. В течение нескольких дней близкие не могли связаться с Аннализой.

Сотрудники полиции обнаружили тело Браакензик в воскресенье, 6 января. Основной версией следствия стало самостоятельное сведение счетов с жизнью, сообщает национальное издание News.com.au.

Известно, что более полугода назад известная модель рассталась со своим мужем биржевым маклером Дэнни Голдбергом. Развод дался Аннализе очень тяжело. С того времени актриса пребывала в тяжелой депрессии.

Ранее Пятый канал сообщал, что жители Австралии изнывают от жары. С конца декабря на континенте столбики термометров замерли на отметке +50 градусов.