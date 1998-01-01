Пекло как в аду: На Австралию обрушилась экстремальная жара

Жители Австралии изнывают от жары. Понятно, что сейчас на континенте лето, но даже для этого времени года температура — аномальная: в тени, где-то +50.

Власти призывают местных жителей по возможности оставаться дома или в помещениях с кондиционерами. На улице — такой зной, что многие падают в обморок. Некоторые компании распустили своих работников на каникулы.

По всей видимости, Новый год австралийцам придется встречать на пляжах. Они уже переполнены. На побережье дежурят бригады медиков и спасателей. От жары страдают не только люди, но и природа. Животные стараются тоже держаться поближе к воде. А спасатели предупреждают о крайне высокой опасности лесных пожаров. По прогнозам синоптиков, аномальная жара продержится в Австралии еще как минимум неделю.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в Японии преждевременно зацвела сакура. Обычно цветение вишни в стране восходящего солнца начинается лишь в апреле.