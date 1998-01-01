За моряками затонувшего у берегов Турции сухогруза ныряли с вертолета — видео

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Видео спасения членов экипажа грузового корабля «Волго-Балт» выложено в YouTube.

Фото: www.globallookpress.com

В сети появилось видео с кадрами спасения моряков сухогруза «Волго-Балт», затонувшего у берегов Турции. Грузовое судно, на борту которого находились 13 человек, потерпело крушение в Черном море в понедельник, 7 января. Сухогруз, по документам приписанный к Панаме, затонул рано утром в 80 километрах от Самсуна.

На видеоролике, опубликованном в YouTube, снята работа турецких спасателей. Моряков из воды доставали при помощи вертолета экстренных служб. За членами экипажа сухогруза в воду с борта воздушного судна сначала спускались водолазы, потом моряков при помощи лебедки поднимали в вертолет.

Ранее Пятый канал сообщал, что при крушении грузового судна в Черном море 7 января погибли шесть человек. 

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