Звезда «Дома-2» выложила в сеть полуголые фото с горнолыжного курорта

, 8:26 Фото 280

Виктория Романец сфотографировалась в откровенном купальнике на горном склоне и вызвала шквал комментариев в Instagram.

Фото: Instagram @_viktoriya_14

Экс-участница шоу «Дом-2» Виктория Романец выложила в Instagram фото, на котором она позирует в откровенном купальнике на фоне горнолыжного курорта и снегохода. Снимки были сделаны в сочинской Красной поляне, где Романец отдыхает вместе с супругом Антоном Гусевым.

 
 
 
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Жаркий однако денёк выдался 🔥🔥🔥

Публикация от  Виктория Романец (@_viktoriya_14)

 
 
 
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Публикация от Виктория Романец (@_viktoriya_14)

Публикация вызвала шквал комментариев, причем далеко не все оказались позитивными.

— Когда больше показать нечего, можно и раздеться, и даже зимой.

— А мне больше другое интересует, почки в старости не дадут сбой?

— Да уж. В купальнике на морозе. А потом бегать по врачам с проблемами рождения детей! Беречь себя надо!

Впрочем, Викторию негатив в комментариях не задевает, скорее, наоборот.

— Наша жизнь хуже не становится от этого. Благодаря хейтерам я зарабатываю большие деньги. Ведь эти люди делают нам просмотры, создают большие рейтинги, а потом недоумевают: почему я такая богатая, — приводит слова Романец Starhit.

Муж Романец, бизнесмен и также бывший участник «Дома-2» Антон Гусев не отстает от супруги. Он также выложил фото в шортах и без майки на одном из горнолыжных склонов.

Ранее Пятый канал публиковал слова Романец о самом необычном сексе в ее жизни.

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