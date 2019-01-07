Кевин Спейси нарушил закон сразу после суда по делу о домогательствах

Кевин Спейси превысил скорость по дороге домой из суда, где прошло слушание по делу о сексуальных домогательствах. Как сообщает TMZ, дорожные полицейские остановили актера в Вашингтоне, когда тот ехал из аэропорта домой. Правоохранители решили не штрафовать Спейси и ограничились устным предупреждением.

Превышение скорости — меньшая из проблем с законом, которые есть у Кевина Спейси. Молодой человек, имя которого не разглашается, обвинил актера в сексуальных домогательствах. По словам юноши, инцидент случился в июле 2016 года — он работал помощником официанта в одном из баров Нантакета в Массачусетсе, где отдыхал Спейси. Актер угостил его алкоголем, а после начал приставать.

После заявления молодого человека начался судебный процесс — первое слушание в окружном суде Нантакета прошло 7 января. Спейси присутствовал на суде, но не произнес ни слова — о его невиновности заявила защита. Следующее слушание состоится 4 марта.

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