Полиция Москвы оштрафовала Верника за езду по пешеходной зоне

Полиция Москвы оштрафовала на 500 рублей актера МХТ имени Чехова Игоря Верника за то, что он позволил себе проезд по пешеходной зоне Камергерского переулка на своем люксовом Range Rover. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах актер был признан виновным в административном нарушении.

Как сообщал ранее Пятый канал, скандал разразился накануне после того, как телеканал «Москва 24» опубликовал видео данного инцидента, заснятое очевидцами. Позднее произошедшее прокомментировал и сам Верник. По его словам, у него нет никакой охраны, а в тот вечер, 3 января, он направлялся на спектакль и у него есть, как у сотрудника театра, официальное разрешение на проезд в этой зоне. Также это подтвердила пресс-аташе МХТ Мария Малкина.