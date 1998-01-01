Первые дни 2019 года принесли российскому рублю укрепление курса. Во вторник, 8 января стоимость доллара по отношению к валюте РФ упала ниже 67 рублей — впервые с 18 декабря. Пятый канал узнал у независимого финансового эксперта Антона Шабаева, какого сценария развития событий стоит ожидать на мировом финансовом рынке.

Эксперт отмечает, что у текущей ситуации есть и плюсы, и минусы. Несомненный плюс заключается в том, что рубль действительно укрепился. Но, к сожалению, укрепился он ненадолго — в этом и есть отрицательная сторона ситуации. Шаткость позиций национальной валюты Шабанов объясняет недостатком игроков на международном рынке.

— Сейчас, как говорят экономисты, «тонкий рынок», то есть очень мало участников. И любая покупка или продажа может как очень сильно укрепить рубль, так и очень сильно его ослабить, — комментирует он.

Кроме того, с 15 января Банк России пообещал возобновить покупку американской валюты, что тоже будет «играть против нашего российского рубля». По прогнозам в 2019 году российская валюта будет волатильной.

— Будем постоянно то расти, то падать, какой-то стабильности в этом смысле не будет, — считает эксперт.

Волатильный коридор на ближайший год Шабанов определяет в промежутке между 68 и 73 рублями — в пределах приемлемых показателей.

— Если геополитика не будет давить, если Центробанк не будет совершать резких движений, то примерно в этом коридоре весь год и будем колебаться, — делится своими прогнозами финансовый эксперт.

По мнению эксперта, Центробанк вполне способен регулировать контроль курса рубля. Однако вопрос заключается в том, какой ценой придется достигать стабильности национальной валюты.

— Экономика — это система сообщающихся сосудов. Если здесь где-то зажали, то где-то, наоборот, отжали и что-то может выстрелить где-то там с другой стороны, — поясняет Шабанов.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что на торгах в новогодние праздники доллар преодолел отметку в 70 рублей.