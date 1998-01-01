Путин ввел в эксплуатацию плавучий СПГ-терминал в Калининграде

На Калининградском подземном хранилище во вторник, 8 января, введены в эксплуатацию терминал по приему газа и плавучая регазификационная платформа. В церемонии принял участие Владимир Путин. Он отметил, что теперь российский анклав стал полностью независимым от Европы в сфере энергетики.

— Построенный терминал и его инфраструктура в случае необходимости, как я уже сказал, покрывает все потребности в газе Калининградской области, полностью, без задействования газопроводов через территорию сопредельных государств, — цитирует президента РИА Новости.

Владимир Путин сообщил также, что ждет от правительства предложений по выравниванию цен на трубопроводный и сжиженный газ для калининградских потребителей.

— Мы договаривались с правительством, у правительства есть такое поручение подготовить предложения, знаю, что в целом они уже сформулированы, я жду доклада на этот счет по поводу того, чтобы для конечного потребителя эта разница в цене — трубного газа и сжиженного природного газа, поставляемого в Калининград, — чтобы эта разница дополнительным бременем не легла на плечи конечного потребителя в Калининградской области, — сказал глава государства.

Калининградское подземное хранилище газа — первый в стране герметичный природный резервуар, созданный в глубинных отложениях каменной соли.

До сих пор Калининградская область снабжалась газом по магистральным трубопроводам через Минск, Вильнюс и Каунас. Чтобы повысить энергетическую безопасность региона решено было создать альтернативную систему газоснабжения. Для этого на побережье Балтийского моря построен терминал по приему газа. Он будет подключен к существующему трубопроводу в районе первого подземного хранилища газа. Процесс регазификации сжиженного природного газа будет осуществляться на плавучей платформе «Маршал Василевский».

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