Сосед попавшего в плен к пиратам Андрея Свитина назвал его отзывчивым человеком

Один из соседей Андрея Свитина — старшего помощника капитана судна MSC Mandy, захваченного в Гвинейском заливе пиратами, охарактеризовал его как хорошего и отзывчивого человека, который очень любит детей.

По его словам, Свитин с начала 1990-х годов ходит в дальние походы — по полгода и больше.

— Он старался зарабатывать, месяца три он дома был, потом опять уходил. Матери помогал, операцию одну сделал на глаза, потом еще одну. Человек хороший, отзывчивый, — рассказа мужчина Пятому каналу.

Он также рассказал, что Свитин очень любил детей — около десяти лет назад тот женился на женщине, у которой были двое детей, а летом прошлого года у них родилась дочь.

Он отметил, что для матери Свитина весть о захвате в плен ее сына станет шоком — она уже в пожилом возрасте и передвигается с трудом.

Страпом капитана контейнеровоза MSC Mandy Андрей Свитин оказался среди шести российских моряков, захваченных в плен. По данным 78.ru, четверо из них — петербуржцы.

Это капитан контейнеровоза Андрей Иванов, старший помощник Андрей Свитин, боцман Игорь Телешин и кок Андроник Григорян. Еще двое заложников — третий помощник Александр Симонов и сварщик машинного отделения Роман Иванов — жители Новороссийска и Таганрога, соответственно.

Ранее Пятый канал рассказывал, что, по словам тещи боцмана Телешина, он очень любил море, но после похода первым делом навещал свою мать.

Также Пятый канал публиковал фотографии капитана Иванова и Боцмана Телешина до их захвата в плен.

Пираты в ночь на 2 января напали на контейнеровоз MSC Mandy возле берегов Республики Бенин в Гвинейском заливе. На борту находились 24 человека, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины.

5 января российским дипломатам удалось пообщаться с оставшимися на борту MSC Mandy моряками, которые рассказали, что нападение было совершено на быстроходном катере, пиратов было от восьми до десяти человек, все они говорили на английском языке.

Местонахождение россиян по-прежнему неизвестно. Как заверяла компания-судовладелец, никаких требований пираты до сих пор не предъявляли.