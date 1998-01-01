Видео: Путин пошутил, что не смог попасть в Эрмитаж

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Президент отметил, что если бы в Калининграде был филиал петербургского музея, проблемы бы не возникло.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости/ Алексей Дружинин

Владимир Путин на совещании по созданию в российских регионах культурных кластеров рассказал, что в понедельник, 7 января не смог попасть в Эрмитаж в Санкт-Петербурге.

— О преимуществах наличия филиалов в регионах. Хотел вчера сходить в Эрмитаж. Говорят — Эрмитаж закрыт. Был бы филиал здесь в Калининграде, я пришел бы сюда в Калининград, — пошутил президент, обращаясь к губернатору Калининградской области Антону Алиханову.

Культурные кластеры, включающие в себя филиалы крупнейших музеев и театров страны, должны быть открыты к 2023 году в четырех городах — Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе. В дальнейшем эту практику предполагается распространить и на другие регионы.

Как ранее сообщал Пятый канал, вопросы создания таких культурных центров обсуждались во вторник, 8 января, на совещании в Калининграде с участием губернаторов регионов и представителей правительства РФ.

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