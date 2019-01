Аэропорт «Хитроу» в Лондоне временно не отправляет рейсы из-за беспилотника

Беспилотник нарушил работу международного аэропорта «Хитроу» в Лондоне. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы аэропорта, воздушная гавань пока прекратила отправление рейсов.

— В настоящее время мы реагируем (на информацию — прим.ред.) о появлении беспилотника на территории «Хитроу» и тесно работаем с полицией Лондона с целью предотвращения угрозы безопасности, — указано в заявлении аэропорта в Twitter.

We are responding to a drone sighting at Heathrow and are working closely with the Met Police to prevent any threat to operational safety. As a precautionary measure, we have stopped departures while we investigate. We apologise to passengers for any inconvenience this may cause.