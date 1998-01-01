В Киеве доказали факт вмешательства украинских политиков в выборы в США

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Украинский столичный суд усмотрел связь между действиями политиков Артема Сытника и Сергея Лещенко и уходом с поста главы руководителя штаба кандидата в президенты США Трампа — Пола Манафорда.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Уход главы руководителя штаба кандидатов в президенты США Дональда Трампа — Пола Манафорда был спровоцирован действиями украинских политиков. К такому выводу пришел судья административного суда Киева.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», украинский столичный окружной административный суд назвал противоправными действия директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и депутата Рады Сергея Лещенко.

Речь идет о распространении вышеуказанными лицами информации о существовании списков так называемой черной бухгалтерии Партии регионов Пола Манафорта, являвшегося руководителем предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа.

По словам лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука, суд выявил «причинно-следственную связь между действиями Сытника и Лещенко и уходом Манафорта с поста руководителя штаба кандидатов в президенты США». Общественник подчеркнул, что данное решение киевского суда может обернуться крупными неприятностями для Украины.

Ранее Пятый канал сообщал, что президент США Дональд Трамп назвал дело о «сговоре» его предвыборного штаба с представителями России «величайшим обманом» в истории американской политики.

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