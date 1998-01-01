Уход главы руководителя штаба кандидатов в президенты США Дональда Трампа — Пола Манафорда был спровоцирован действиями украинских политиков. К такому выводу пришел судья административного суда Киева.
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», украинский столичный окружной административный суд назвал противоправными действия директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и депутата Рады Сергея Лещенко.
Речь идет о распространении вышеуказанными лицами информации о существовании списков так называемой черной бухгалтерии Партии регионов Пола Манафорта, являвшегося руководителем предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа.
По словам лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука, суд выявил
Ранее Пятый канал сообщал, что президент США Дональд Трамп назвал дело о «сговоре» его предвыборного штаба с представителями России «величайшим обманом» в истории американской политики.