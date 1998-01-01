Транзит российского газа в Калининградскую область через Литву приостановлен

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Сейчас западный регион получает голубое топливо только через морской терминал.

Фото: «Газром Флот»

Транзит газа в Калининградскую область по территории Литвы полностью приостановлен во вторник, 8 января, сообщает РИА Новости. Теперь российский эксклав получает топливо с помощью морского приемного терминала.

Глава концерна «Газпром» Алексей Миллер на церемонии запуска терминала рассказал, что суточная производительность «газовой артерии» составляет 13,2 миллионов кубометров топлива. Годовая мощность морского комплекса покрывает потребности Калининградской области в газе и старый газопровод «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград» было решено отключить от системы поставок.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором Владимир Путин вводит морской терминал в эксплуатацию. Глава государства отметил, что это события важно не только для Калининградской области, но и для всей энергетики России.

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