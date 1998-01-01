Вступили в силу новые тарифы ОСАГО

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Специалисты подсчитали, что внесенные изменения приведут к удорожанию полиса автострахования в среднем на 1,5%.

Фото: © РИА Новости

В России с 9 января начали действовать расширения тарифного плана для ОСАГО. Согласно внесенным изменениям, коридор базового тарифного плана для физических лиц увеличен на 20%. На него будет оказывать влияние несколько факторов от возраста и водительского стажа автовладельца до коэффициента «бонус-малус».

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Так, диапазон базового тарифа для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам теперь составляет 2746–4942 рубля, ранее он он был 3432–4118 рублей.

Сам коэффициент «бонус-малус» клиентам страховых компаний будут присваивать ежегодно с 1 апреля на основании истории страховых выплат.

Коэффициент «возраст-стаж» также претерпел изменения — по новым правилам в нем 58 категорий, а не четыре, как было раньше.

Из приятных бонусов — все накопленные скидки будут сохраняться. При этом, по оценкам специалистов, средняя цена полисов ОСАГО может увеличиться более чем на 1,5%.

Ранее Пятый канал сообщал об инициативе фракции ЛДПР привязать полис ОСАГО не только к автомобилю, но и к самому водителю. Однин из авторов предлагаемого нововведения — глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов — считает, что поправки в законодательстве значительно облегчат жизнь автовладельцам.

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