Депутат пояснил, почему полис ОСАГО лучше «привязывать» к водителю

Депутаты от партии ЛДПР предложили привязывать полис ОСАГО не только к автомобилю, но и к самому водителю. По словам одного из авторов инициативы — главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, поправки в законодательстве значительно облегчат жизнь автовладельцам.

— Застраховав свою автогражданскую ответственность, водитель получит возможность управлять любым транспортным средством, которое ему позволено, — сказал Нилов.

По его словам, сейчас данный вид страховки осуществляется только в отношении одного транспортного средства. Действующая система ОСАГО обязывает водителя страховать свою ответственность, которая может наступить после причинения вреда жизни или имуществу при управлении автомобилем. То есть, гражданин, использующий два или более транспортных средств, должен получать ОСАГО на каждое из них. В результате чего страховка обходится дороже.

Принятие поправок в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» позволит водителям выбирать самый выгодный для них вид полиса ОСАГО и не переплачивать.

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