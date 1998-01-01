Видео: Жители Канады столкнулись в лесу со странным существом

Двое жителей канадской провинции Онтарио в конце декабря в лесу случайно сняли на камеру странное существо. Видео доступно на YouTube-канале Nv Tv.

Камере удалось запечатлеть небольшой живой объект с белыми зубами и глазами, светящимися в темноте. Лесной «гость» испугал авторов видео, и они достаточно быстро ретировались. Ролик, выложенный в сеть, привлек внимание пользователей, которые пытаются разглядеть, кто же такой повстречался канадцам в лесной чаще.

— Это не Бигфут, а какой-то парень в лыжной маске, спрятавшийся за деревом.

— Я видел блеск глаз, человеческие глаза так не сверкают.

— Скорее всего это Снежный Человек.

— Поставьте ловушки на медведя и изловите «это», — предлагают пользователи YouTube.

Ранее Пятый канал публиковал видео с таинственным светящимся объектом, который испугал жителей Новой Зеландии.