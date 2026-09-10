Иран повредил девять американских самолетов на авиабазе в Иордании

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 24 0

Один из штурмовиков A-10 лишился крыла после удара.

Иран повредил девять американских самолетов

Фото: Zuma/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В результате иранского удара по авиабазе Муваффак-Салти в Иордании получили повреждения около восьми американских истребителей F-15 и один штурмовик A-10. Об этом сообщил телеканал CBS News.

«По словам источников, несколько американских истребителей получили повреждения в результате иранских ударов по военной базе в Иордании», — сказано в публикации.

F-15 пострадали незначительно. Самолеты удалось восстановить и вернуть в строй. A-10 Thunderbolt получил более серьезные повреждения, в результате которых лишился крыла.

О погибших американских военнослужащих после атаки не сообщается. 

Для защиты авиабазы от иранских ударов американские военные выпустили более 30 ракет комплекса Patriot. Система предназначена для перехвата ракет и других воздушных целей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран атаковал американские корабли в Аравийском море баллистическими ракетами, предположительно «Халидж-Фарс». Ранее такое оружие против кораблей не применяли.

Попасть баллистической ракетой по движущемуся кораблю сложно. На последнем участке полета она почти вертикально идет к цели.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
85.46
-1.01 99.25
-1.25
Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:07
Школьный автобус с детьми перевернулся в Хабаровском крае
11:00
Близится к развязке? На месте пропажи семьи Усольцевых нашли интересные артефакты
10:55
«Покойтесь с миром»: умер отец шеф-повара Константина Ивлева
10:50
Любимова назначила исполняющего обязанности ректора ГИТИСа
10:45
ISU отклонил апелляции Валиевой и Кондратюка по нейтральному статусу
10:40
Иран повредил девять американских самолетов на авиабазе в Иордании

Сейчас читают

Газ не поверил в Китай: надежды Европы испаряются — уже почти $ 1000
Как снизить расход топлива у автомобиля
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами
Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео