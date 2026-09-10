Иран повредил девять американских самолетов на авиабазе в Иордании
Один из штурмовиков A-10 лишился крыла после удара.
Фото: Zuma/ТАСС
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В результате иранского удара по авиабазе Муваффак-Салти в Иордании получили повреждения около восьми американских истребителей F-15 и один штурмовик A-10. Об этом сообщил телеканал CBS News.
«По словам источников, несколько американских истребителей получили повреждения в результате иранских ударов по военной базе в Иордании», — сказано в публикации.
F-15 пострадали незначительно. Самолеты удалось восстановить и вернуть в строй. A-10 Thunderbolt получил более серьезные повреждения, в результате которых лишился крыла.
О погибших американских военнослужащих после атаки не сообщается.
Для защиты авиабазы от иранских ударов американские военные выпустили более 30 ракет комплекса Patriot. Система предназначена для перехвата ракет и других воздушных целей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран атаковал американские корабли в Аравийском море баллистическими ракетами, предположительно «Халидж-Фарс». Ранее такое оружие против кораблей не применяли.
Попасть баллистической ракетой по движущемуся кораблю сложно. На последнем участке полета она почти вертикально идет к цели.
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