Умер экс-замгубернатора Челябинской области Андрей Косилов

На 64-м году жизни скончался бывший первый заместитель губернатора Челябинской области Андрей Косилов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с кончиной государственного деятеля и предпринимателя. Косилов много лет проработал в правительстве области, занимал должность заместителя, а затем первого заместителя губернатора Петра Сумина. Позже он возглавил агропредприятие «Равис — Птицефабрика Сосновская».

По словам Текслера, благодаря таланту руководителя и высоким профессиональным качествам Косилов внес значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и укрепление агропромышленного комплекса Южного Урала. Он был награжден орденами и медалями, удостоен звания «Почетный гражданин Сосновского района».

Андрей Косилов родился в Челябинске в 1963 году. С 1996 года работал в правительстве Челябинской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый руководитель Банка России Георгий Матюхин скончался накануне своего 92-летия. Информацию подтвердили в Центральном банке РФ, отметив, что это был деятельный и ответственный руководитель, чьи глубокие знания и опыт были востребованы на важных направлениях работы финансового регулятора.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.