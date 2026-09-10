Число пострадавших при атаке БЭК на Сочи выросло до 28 человек

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 44 0

Среди раненых двое детей.

Атака ВСУ на Сочи: сколько пострадавших 9 сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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По уточненным данным, в результате атаки безэкипажных катеров (БЭК) в ночь на 9 сентября на набережной в Сочи пострадали 28 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь. В настоящий момент в больницах остаются четыре человека, включая одного ребенка.

Ранее в оперштабе сообщали о возгорании на набережной, возникшем из-за атаки БЭК. Мэр Сочи Андрей Прошунин призвал жителей и гостей курорта не посещать пляжи и набережные при угрозе атаки безэкипажных катеров и соблюдать меры предосторожности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при падении украинского беспилотника на частный дом в Борисоглебске Воронежской области погибла женщина, еще два человека пострадали. В результате атаки были повреждены остекление техникума, дверь дворца культуры, две линии электропередачи, автобус и легковой автомобиль, а также два жилых дома, шесть автомобилей и кровля гаража в одном из районов.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что за ночь были перехвачены и уничтожены 448 БПЛА самолетного типа над рядом российских регионов, включая Калужскую, Брянскую, Курскую, Белгородскую, Ростовскую и Тульскую области, а также над Крымом, Дагестаном, Калмыкией, Краснодарским краем и акваториями Черного и Каспийского морей.

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