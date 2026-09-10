В Молдавии опровергли угрозу для самолета Зеленского

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 20 0

Борт главы Украины задержался в Кишиневе из-за закрытия воздушного пространства, но беспилотник ему не угрожал.

Угрожал ли БПЛА самолету Владимира Зеленского в Молдавии

Фото: Reuters/Frederik Ringnes

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Самолет лидера киевского режима Владимира Зеленского не подвергался угрозе со стороны беспилотника. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Молдавии Думитру Чорич.

По его словам, 8 сентября воздушное пространство республики закрывали из-за дрона, проникшего со стороны Украины. Военные отслеживали его до границы с Румынией. Мера привела к задержке трех бортов на вылет и четырех на посадку.

В их числе оказался и самолет Зеленского, вылетавший из международного аэропорта Кишинева. Чорич подчеркнул, что в момент тревоги борт находился на земле, а воздушное пространство было закрыто, поэтому никакой угрозы не возникло.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что самолет Зеленского, направлявшийся в Осло, едва не был поражен беспилотником во время подготовки к взлету.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге раскритиковала президента Молдавии Майю Санду за ее заявления об «оккупации» страны, назвав главу государства «бесстыжей» за попытку переписать историю в угоду Западу. Дипломат напомнила о голоде, расстрелах и репрессиях, которые пережили молдаване во время румынской и нацистской оккупации с 1918 по 1944 год.

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