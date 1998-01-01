Причиной пожара в частном доме в Кемеровской области стало короткое замыкание

Следователи Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту пожара в частном доме, в результате которого погибли шесть человек, в том числе трое детей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Утром в среду, 9 января, в поселке городского типа Тисуль на севере Кемеровской области загорелся частный дом. Прибывшие спасатели устранили причину пожара, во время осмотра помещений были обнаружены тела шести человек. Среди них дети — пятилетняя девочка и семилетний мальчик, а также четырехмесячная девочка и трое взрослых — 41-летняя женщина, 42-летний мужчина и 20-летняя девушка. Все они, за исключением девушки, приходились друг другу родственниками.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание, в результате которого загорелся пластиковый потолок. Площадь пожара составила один квадратный метр. Экстренные службы вызвали соседи, почувствовавшие запах гари. Жильцы дома, знакомые с погибшими, характеризовали эту семью с положительной стороны.

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