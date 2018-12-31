В Австралии из-за подозрительных посылок эвакуированы консульства десяти стран

Десять консульских отделов в австралийском Мельбурне прервали работу из-за доставленных подозрительных пакетов, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

Речь идет о диппредставительствах США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Индии, Греции, Индонезии и Пакистана. Сотрудников консульств эвакуировали, для проверки посылок на место прибыли экстренные службы. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее Пятый канал рассказывал о задержании подозреваемого в рассылке посылок с бомбами в США.