Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, в нынешней ситуации невозможно представить, что «США полностью уйдут из Сирии». Слова высокопоставленного дипломата в среду, 9 января, приводит РИА Новости.

Кроме того, Рябков отметил, что в ближайшее время Россия и Сирия проведут переговоры по ситуации в Сирийской Арабской Республике.

О выводе американских войск из Сирии президент США Дональд Трамп заявил 19 декабря. Позднее Пентагон объявил о решении перебросить в эту ближневосточную страну дополнительные силы. По словам представителя Минобороны США, это будет сделано для того, чтобы помочь вывести американский контингент с территории арабской республики.