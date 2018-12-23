Джеймс Мэттис подписал указ о выводе американских войск из Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис подписал указ президента о выводе войск США из Сирии, сообщает CNN. Документ обозначает сроки и порядок, в котором американцы покинут ближневосточную республику.

Президент США 19 декабря анонсировал завершение американской операции в Сирии. Он мотивировал это тем, что силы ИГ* целиком разгромлены, а военные находились в стране только с этой целью. Следом за этим последовала отставка действующего министра обороны США, Джеймса Мэттиса. Несмотря на то, что его уход — уже решенное дело, он подписал указ Трампа.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Сергей Шойгу подвел итоги военной операции в Сирии.

* — запрещена в РФ.