Пентагон отправит в Сирию сотни военных перед выводом войск

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Для намеченной операции американскому командованию нужны дополнительные силы.

Фото: globallookpress.com

Перед выводом войск из Сирии Пентагон перебросит в арабскую республику несколько сотен солдат.

По информации «Известий», об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в оборонном ведомстве США. Отмечается, что для операции по выводу американского контингента, который насчитывает около двух тысяч военных, понадобится авиация и дополнительное оборудование.

О выводе войск из Сирии 21 декабря заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Сразу после этого в отставку подал глава Пентагона Джеймс Мэттис. Американские войска находились с Сирийской Арабской Республике с 2014 года без согласия правительства Башара Асада.

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