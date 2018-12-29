Названы самые популярные внутренние авианаправления россиян в 2018 году

Самым популярным авианаправлением в 2018 году у россиян стал рейс из Москвы в Симферополь, сообщает портал «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные сервиса покупки авиабилетов.

На этот маршрут пришлось 6,7% от общего количества проданных билетов. Вторым по популярности стал Сочи, на третьем месте расположился Краснодар. Востребованными также оказались рейсы в Санкт-Петербург и Минеральные воды.

Отмечается, что за 2018 год цены на авиабилеты на внутренних направлениях в среднем подорожали на 3%, на зарубежные — на 8%.

Ранее Пятый канал рассказывал о прогнозе экспертов на цены авиабилетов в 2019 году.