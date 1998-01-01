Прокуратура Ингушетии занялась проверкой скандального видео с младенцем

, 17:05 Репортаж 123

Видео, снятое и выложенное в сеть одной из рожениц, набрало миллионы просмотров, в медучреждение съехались полицейские, следователи и общественники.

Фото, видео: Пятый канал

Шокирующий случай произошел в отделении патологии новорожденных в перинатальном центре Ингушетии. Трехмесячному младенцу заклеили рот лейкопластырем — чтобы соска не выпадала. Все это сняла на камеру телефона одна из рожениц. Она же записала и душераздирающие крики, которые, не останавливаясь, издает ребенок. Он плачет и машет головой в попытке освободиться. А ведь мальчик серьезно болен, он родился на шестом месяце, у ребенка проблемы с легкими.

Ролик сняла одна из рожениц. В считанные часы он набрал в сети миллионы просмотров. В перинатальный центр сразу же приехали полицейские, следователи, общественники. Разбирательство началось.

— К лицу ребенка лейкопластырем приклеена пустышка, значит существует угроза жизни и здоровью младенца. В настоящее время нами проводится доследственная проверка по данному факту, — пояснила начальник ОПДН ОМВД России по Назрани Залина Чечиева.

В этом перинатальном центре соски использовать запрещено, а успокоить ребенка по-другому было некому — его мать в ту ночь уехала домой к другим своим детям. Главный врач клиники дает комментарии и рассказывает о результатах внутреннего расследования, которые переворачивают всю картину произошедшего.

— Своим внутренним расследованием, мы сопоставили все минуты пребывания, проанализировали все и пришли к выводу, что медицинский работник этого не делал. Такого у нас никогда не было, мы сами, мягко говоря, в шоке, — говорит главврач перинатального центра Хяди Угурчиева.

Видеоролик внимательно изучили и полицейские. Среди подозреваемых оказались мать ребенка и женщина, которая сняла эти кадры. В полночь пациентка с камерой оставила своего ребенка одного и пришла в палату в тот момент, когда дежурная медсестра в соседнем помещении проводила ингаляцию другому пациенту. У следователей появились вопросы: почему женщина с камерой сразу же не сняла лейкопластырь? А после прихода полицейских в сети появился ролик с признанием.

— Этот лейкопластырь я приклеила чтобы соска не упала. Я прошу простить меня родственников вот этого ребенка, — говорит та самая женщина, которая записала видеоролик.

Она призналась, но не объяснила для чего разыграла весь этот кошмарный спектакль. Не исключено что у нее психологические проблемы — одного ребенка она потеряла. Однако, несмотря на признание, МВД продолжает проверку — допрошены медики, мать пострадавшего ребенка и подозреваемая. А вот Минздрав республики завершил внутреннее расследование. Наказаны руководители перинатального центра и медсестры — за то, что не углядели.

Ранее Пятый канал публиковал подробный рассказ о произошедшем в перинатальном центре Ингушетии главврача медучреждения Хади Угурчиевой.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

17:42
В ходе весенней сессии депутаты Госдумы планируют рассмотреть более 100 законов
17:38
Сенатор Алексей Пушков о слабом уровне украинских ВВС
17:29
Хирурги призвали не делать дома «омоложение Кардашьян» — жуткое фото
17:18
Новые тарифы ОСАГО: кто от них выиграет
17:05
Прокуратура Ингушетии занялась проверкой скандального видео с младенцем
16:51
Видео: Завод полыхает на площади 3000 квадратных метров в Оренбургской области
16:49
«Крепкий орешек» уже не тот: Нетрезвого Брюса Уиллиса под руки вывели из клуба
16:34
США исключили размещение войск на Курилах
16:32
Хоккеист Малкин пожертвовал 4 миллиона рублей для пострадавших в Магнитогорске
16:06
«Свободные» новогодние выходные могут появиться в России
15:50
А где Батруха? — Бузова взяла сестру на долгожданный отпуск на Мальдивах
15:34
В МЧС озвучили количество спасенных за время новогодних каникул
15:28
Погода удивляет: Аномальные морозы в Поволжье и небывалый снегопад в Крыму
15:18
Экс-глава ЦРУ назвал Путина «самым большим подарком» для НАТО
15:06
Все члены синода Вселенского патриархата подписали томос для Украины
14:50
«Проклятый перекресток» — иномарка протаранила пешеходов в Ярославле (18+)
14:39
Полиция расследует атаку дрона на аэропорт Хитроу
14:29
«Музыка стала фастфудом»: Пригожин поддержал мнение Билана о необходимости цензуры
14:15
Трамп теряет контроль: Президент США хочет отгородиться от Мексики стеной
13:59
«Спасибо» — мать Вани Фокина поблагодарила всех за поддержку их семьи

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

6 января

Видео: Врачи роддома в Ингушетии рассказали, кто заклеил пластырем рот младенцу

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — Международный день без интернета
31 января — День ювелира в России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама