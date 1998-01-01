Прокуратура Ингушетии занялась проверкой скандального видео с младенцем

Шокирующий случай произошел в отделении патологии новорожденных в перинатальном центре Ингушетии. Трехмесячному младенцу заклеили рот лейкопластырем — чтобы соска не выпадала. Все это сняла на камеру телефона одна из рожениц. Она же записала и душераздирающие крики, которые, не останавливаясь, издает ребенок. Он плачет и машет головой в попытке освободиться. А ведь мальчик серьезно болен, он родился на шестом месяце, у ребенка проблемы с легкими.

Ролик сняла одна из рожениц. В считанные часы он набрал в сети миллионы просмотров. В перинатальный центр сразу же приехали полицейские, следователи, общественники. Разбирательство началось.

— К лицу ребенка лейкопластырем приклеена пустышка, значит существует угроза жизни и здоровью младенца. В настоящее время нами проводится доследственная проверка по данному факту, — пояснила начальник ОПДН ОМВД России по Назрани Залина Чечиева.

В этом перинатальном центре соски использовать запрещено, а успокоить ребенка по-другому было некому — его мать в ту ночь уехала домой к другим своим детям. Главный врач клиники дает комментарии и рассказывает о результатах внутреннего расследования, которые переворачивают всю картину произошедшего.

— Своим внутренним расследованием, мы сопоставили все минуты пребывания, проанализировали все и пришли к выводу, что медицинский работник этого не делал. Такого у нас никогда не было, мы сами, мягко говоря, в шоке, — говорит главврач перинатального центра Хяди Угурчиева.

Видеоролик внимательно изучили и полицейские. Среди подозреваемых оказались мать ребенка и женщина, которая сняла эти кадры. В полночь пациентка с камерой оставила своего ребенка одного и пришла в палату в тот момент, когда дежурная медсестра в соседнем помещении проводила ингаляцию другому пациенту. У следователей появились вопросы: почему женщина с камерой сразу же не сняла лейкопластырь? А после прихода полицейских в сети появился ролик с признанием.

— Этот лейкопластырь я приклеила чтобы соска не упала. Я прошу простить меня родственников вот этого ребенка, — говорит та самая женщина, которая записала видеоролик.

Она призналась, но не объяснила для чего разыграла весь этот кошмарный спектакль. Не исключено что у нее психологические проблемы — одного ребенка она потеряла. Однако, несмотря на признание, МВД продолжает проверку — допрошены медики, мать пострадавшего ребенка и подозреваемая. А вот Минздрав республики завершил внутреннее расследование. Наказаны руководители перинатального центра и медсестры — за то, что не углядели.

Ранее Пятый канал публиковал подробный рассказ о произошедшем в перинатальном центре Ингушетии главврача медучреждения Хади Угурчиевой.