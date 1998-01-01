Видео: Врачи роддома в Ингушетии рассказали, кто заклеил пластырем рот младенцу

Пластырь на рот младенцу в Ингушетии наклеила сама пациентка республиканского перинатального центра, которая опубликовала видео в сети. Об этом рассказала главный врач медицинского учреждения Хади Угурчиева.
5 января в сети Instagram были опубликованы кадры, на которых видно, как в больничном помещении лежит младенец, в его рот вставлена соска, приклеенная к лицу лейкопластырем.
Женщина за кадром, снявшая видео, говорит:
Сейчас сотрудники регионального отделения полиции проводят доследственную проверку. По предварительным данным,
Тем временем, свою проверку проводят и в самом медицинском учреждении. 5 января на место прибыла Министр здравоохранения республики Марем Арапханова, также работали четверо сотрудников следственных органов, представители общественных советов и член общественной палаты РФ.
Она также рассказала, что женщина, снимавшая ролик, пока неизвестно из каких побуждений, выбрала подходящий момент, когда медсестра, отвечающая за детей в этой палате вышла в соседнюю комнату для того, чтобы провести процедуру ингаляции, и сняла порочащий ролик.
Отмечается также, что ребенок появился на свет 24 сентября недоношенным, на 29 неделе срока. С тех пор он выхаживается медиками в палате совместного содержания. В день, когда был снят ролик, мать малыша уехала домой навестить старшего ребенка.
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