Видео: Врачи роддома в Ингушетии рассказали, кто заклеил пластырем рот младенцу

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На опубликованных в сети кадрах видно, как в одной из палат республиканского перинатального центра лежит младенец, в его рот вставлена соска, переклеенная к лицу лейкопластырем.

Фото, видео: РИА Новости / Игорь Зарембо, Instagram @news_ingushetii

Пластырь на рот младенцу в Ингушетии наклеила сама пациентка республиканского перинатального центра, которая опубликовала видео в сети. Об этом рассказала главный врач медицинского учреждения Хади Угурчиева.

5 января в сети Instagram были опубликованы кадры, на которых видно, как в больничном помещении лежит младенец, в его рот вставлена соска, приклеенная к лицу лейкопластырем.

Женщина за кадром, снявшая видео, говорит: «Это перинатальный центр. Отделение патологии новорожденных». В подписи к видео уточняется, что у мальчика проблемы с легкими.

Сейчас сотрудники регионального отделения полиции проводят доследственную проверку. По предварительным данным, соску ко рту ребенка приклеила одна из пациенток республиканского перинатального центра, которая уже созналась в содеянном.

Тем временем, свою проверку проводят и в самом медицинском учреждении. 5 января на место прибыла Министр здравоохранения республики Марем Арапханова, также работали четверо сотрудников следственных органов, представители общественных советов и член общественной палаты РФ.

— Мы разбирались в этой ситуации, учитывая те данные, что дает нам пациентка, которая вела видеосъемку. Мы склонны думать, что пластырь был закреплен ею же, и съемка была произведена ею же и выпущен был аудиоролик, где изложенное не соответствует действительности, — заявила главный врач республиканского центра Хади Угурчиева в видеоролике, который был опубликован в официальном аккаунте перинатального центра Ингушетии в Instagram.

Она также рассказала, что женщина, снимавшая ролик, пока неизвестно из каких побуждений, выбрала подходящий момент, когда медсестра, отвечающая за детей в этой палате вышла в соседнюю комнату для того, чтобы провести процедуру ингаляции, и сняла порочащий ролик.

— Это буквально три-пять минут она отсутствовала в этой палате. Как раз в эти минуты был улучен момент, и была проведена съемка. Проведенной съемкой физический вред здоровью ребенка не нанесен, нанесен моральный вред и ущерб работникам перинатального центра и пациенткам, которые находятся здесь, — заключила главный врач медучреждения.

Отмечается также, что ребенок появился на свет 24 сентября недоношенным, на 29 неделе срока. С тех пор он выхаживается медиками в палате совместного содержания. В день, когда был снят ролик, мать малыша уехала домой навестить старшего ребенка.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в больнице Благовещенска сделали перевязки канцелярским скотчем.

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