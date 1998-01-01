Жителей Великого Новгорода пока не отпускает Новый год. Всех поссорила — елка из батонов. Ее установили возле хлебозавода. Многие отреагировали на такое, мягко говоря, странное украшение, с большим возмущением. Если бы это был муляж, недовольных, наверное, было бы меньше, но соорудить конструкцию из настоящего хлеба. Большинство посчитало это оскорблением.

— Ой… С хлебом нельзя так обращаться!

— Хамское отношение к хлебу, вот и все! — говорят прохожие.

— Ну, нестандартно, да.

— Ничего против не имеете?

— Нет, а что такого? Ну, только что из хлеба сделано, ну если только это… и все.

Защитники нетривиальной идеи находятся и в соцсетях. Призывают оценить по достоинству творческий подход: мол, на предприятии использовали собственную продукцию, и осуждать тут нечего. В пекарне уверяют, что не знают, кто автор «батонной» инсталляции. Официального комментария от администрации хлебозавода пока получить не удалось.

Ранее Пятый канал публиковал ТОП-3 самых странных новогодних елок, установленных на улицах российских городов.