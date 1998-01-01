«Как школьник на дискотеке»: Эксперт о непредсказуемости курса доллара

Резкое понижение Центробанком официальных курсов доллара и евро к рублю является положительной новостью для среднестатистического российского потребителя. Такое мнение Пятому каналу высказал главный научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич.

В настоящее время на нестабильность доллара и евро влияют внутренние политические и экономические процессы в США и странах Евросоюза, соответственно. Поэтому, по мнению специалиста, делать какие-либо прогнозы могут только «прорицательницы, которые обещают помочь сбросить десять килограмм или убрать пятна на солнце».

— Раньше мы исходили из того, что рубль — валюта слабая, может скакать в любую сторону, и это признавалось всеми, — рассказал Межевич. — А теперь мы знаем, что доллар — не то, чтобы слабая валюта, но в силу удивительных процессов, происходящих в США — уникальных отношений между Федеральной резервной системой и (президентом США Дональдом — прим.ред.) Трампом, Трампом и Минфином, ведет себя непредсказуемо, как школьник на дискотеке.

Что касается евро, «то в условиях Brexit, процессов в Италии и Германии, то вопросы стабильности европейской валюты переходят в область преданий», сказал он.

Межевич считает, что в идеальном варианте национальная валюта должна быть более или менее стабильной: «рыночные скачки имеют право на жизнь, но они должны быть прогнозируемыми».

Эксперт подчеркнул, что «с точки зрения потребителя, сегодняшние новости — положительные».

— Мы покупаем и сегодня многие товары за рубли, но они номинируются изначально в долларах, поэтому это новость положительная, и ее именно так нужно трактовать, — заключил профессор.

В среду, 9 января, Центробанк резко понизил официальные курсы доллара и евро к рублю: американская валюта стоит 69,47 рубля, а европейская — 76,91 рубля. Таким образом, в среднем курс рубля к обеим валютам вырос на 2,5 рубля.

Ранее Пятый канал рассказывал о прогнозе курса доллара в 2019 году от независимого финансового эксперта Антона Шабанова.