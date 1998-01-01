СКР показал видео допроса подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье

Следственный комитет РФ опубликовал видеокадры допроса задержанного по подозрению в убийстве сотрудника полиции в подмосковном Подольске. Он признался в преступлении и рассказал обстоятельства произошедшего.

— Я распивал напитки с ранее неизвестным человеком, познакомился, Максим зовут. Произошла ссора. Нож там же выбросил. Я убежал, я испугался, убежал при виде крови. Раскаиваюсь, — заявил подозреваемый.

Он также утверждает, что не знал о том, что его жертва является сотрудником полиции.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, между мужчинами произошел конфликт на почве ревности, подозреваемый нанес своему знакомому несколько ударов ножом в шею, после чего скрылся.

Представитель ведомства также подтвердила информацию, что задержанный является уроженцем Чувашии, ранее был судим за посягательство на жизнь сотрудника внутренних дел.

Как ранее сообщал Пятый канал, полицейский из Твери, находясь в отпуске, приехал в Подольск к своей знакомой, которая проживает в коммунальной квартире с соседом. Между новыми знакомыми во время застолья на почве ревности произошла ссора. Проживающий в квартире мужчина набросился с ножом на полицейского и нанес несколько ударов в шею, после чего тот скончался на месте.