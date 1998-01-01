В Подмосковье расследуют убийство полицейского

В Московской области расследуют убийство сотрудника полиции по Тверской области.

Как стало известно Пятому каналу, расправа произошла в коммунальной квартире на улице академика Доллежаля в Подольске, куда погибший приехал на время отпуска к своей подруге. По предварительной информации, сосед женщины во время совместного распития алкоголя несколько раз ударил ножом в шею полицейского и скрылся с места преступления, прихватив орудие убийства. Пострадавший скончался на месте.

Вероятно, подозреваемый находится на пути в Троицкий административный округ Москвы. В настоящее время ведется розыск предполагаемого убийцы. Предположительно, им является 40-летний уроженец Чувашии по фамилии Исаев, ранее судимый по статье о посягательстве на жизнь сотрудника внутренних дел. В распоряжении Пятого канала имеется фотография подозреваемого.

Ранее Пятый канал рассказывал об убийстве охранника Петра Порошенко в Киеве.