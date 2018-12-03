Жители Петербурга спустили в канализацию матрас

, 23:07 106

Странное поведение одного из жильцов многоквартирного дома на Загребском бульваре привело к коммунальной аварии.

Фото: ТАСС / Александр Алпаткин

Подвал одного из домов на Загребском бульваре Санкт-Петербурга затопило нечистотами. Причиной коммунальной аварии стал застрявший в трубе матрас.

В новогодние праздники подвал одного из жилых домов на Загребском бульваре оказался полностью затоплен содержимым канализации, сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Сразу после звонка, поступившего от жителей дома, на место ЧП выехала бригада. Прибывшие на место специалисты установили причину коммунальной аварии — засор канализационной трубы. Ситуация нередкая, однако предмет, который заблокировал сантехническую систему, изрядно удивил даже опытных коммунальщиков. Из трубы сантехники достали матрас от кровати. Толщина изделия была около 30 сантиметров, а в длину «препятствие» растянулось на полтора метра — на матрасе таких габаритов, скорее всего, спал подросток.

Впрочем, в сточных водах можно обнаружить и не такое — ранее Пятый канал сообщал, что в Новороссийске рыбаки ловят в канализации кефаль.

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