Жители Петербурга спустили в канализацию матрас

Подвал одного из домов на Загребском бульваре Санкт-Петербурга затопило нечистотами. Причиной коммунальной аварии стал застрявший в трубе матрас.

В новогодние праздники подвал одного из жилых домов на Загребском бульваре оказался полностью затоплен содержимым канализации, сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Сразу после звонка, поступившего от жителей дома, на место ЧП выехала бригада. Прибывшие на место специалисты установили причину коммунальной аварии — засор канализационной трубы. Ситуация нередкая, однако предмет, который заблокировал сантехническую систему, изрядно удивил даже опытных коммунальщиков. Из трубы сантехники достали матрас от кровати. Толщина изделия была около 30 сантиметров, а в длину «препятствие» растянулось на полтора метра — на матрасе таких габаритов, скорее всего, спал подросток.

Впрочем, в сточных водах можно обнаружить и не такое — ранее Пятый канал сообщал, что в Новороссийске рыбаки ловят в канализации кефаль.