Поклонники российского и советского актера Стаса Садальского переживают за его здоровье. Поводом для волнений стал снимок, который артист опубликовал на своей странице в Instagram.

На фото Садальский приподнимает футболку и демонстрирует аппарат с огромным количеством проводов и датчиков, которые прикреплены к его груди. По словам самого Садальского, кардиологи решили провести ему исследование с использованием холтера. Однако, несмотря на проблемы со здоровьем, актер не теряет оптимизма и даже шутит в комментарии к снимку.

— Если бы в таком виде меня увидели полицейские, они бы точно расстреляли. Подумали б, что шахид, окутанный проводами. Только немногие знают, что на мне висит холтер, — пишет мужчина.

В комментариях подписчики актера не только желают ему скорейшего выздоровления, но и активно дают советы по прохождению процедуры и дальнейшему образу жизни.

— Вас предупредили, что каждое свое действие при проверке давления и пульса (кушаете, поднимаетесь по лестнице, просто идете, спите) надо фиксировать, а затем эти записи предоставить медработнику, который будет Вас диагностировать?

— Стас, ходите побольше пешком! И вес можно сбросить, и сердце с давлением в норме будет.

— У Вас безумный график — живете между небом и землей, плюс спектакли, да не один в неделю. Возможно, просто нужно сделать паузу и позволить себе отдохнуть, наконец, ну и попробовать ЗОЖ и правильное питание, хотя это непросто, — рекомендуют пользователи.

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