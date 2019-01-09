Стасу Садальскому лучше не попадаться на глаза полицейским — фото

, 5:39 Фото 24

Испытывающий проблемы со здоровьем актер в сети шутит над своим внешним видом и над тем, какое впечатление он может произвести на полицейских.

Фото: www.globallookpress.com

Поклонники российского и советского актера Стаса Садальского переживают за его здоровье. Поводом для волнений стал снимок, который артист опубликовал на своей странице в Instagram.

На фото Садальский приподнимает футболку и демонстрирует аппарат с огромным количеством проводов и датчиков, которые прикреплены к его груди. По словам самого Садальского, кардиологи решили провести ему исследование с использованием холтера. Однако, несмотря на проблемы со здоровьем, актер не теряет оптимизма и даже шутит в комментарии к снимку.

— Если бы в таком виде меня увидели полицейские, они бы точно расстреляли. Подумали б, что шахид, окутанный проводами. Только немногие знают, что на мне висит холтер, — пишет мужчина.

В комментариях подписчики актера не только желают ему скорейшего выздоровления, но и активно дают советы по прохождению процедуры и дальнейшему образу жизни.

— Вас предупредили, что каждое свое действие при проверке давления и пульса (кушаете, поднимаетесь по лестнице, просто идете, спите) надо фиксировать, а затем эти записи предоставить медработнику, который будет Вас диагностировать?

— Стас, ходите побольше пешком! И вес можно сбросить, и сердце с давлением в норме будет.

— У Вас безумный график — живете между небом и землей, плюс спектакли, да не один в неделю. Возможно, просто нужно сделать паузу и позволить себе отдохнуть, наконец, ну и попробовать ЗОЖ и правильное питание, хотя это непросто, — рекомендуют пользователи.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Николай Дроздов, госпитализированный на новогодних каникулах, скоро выпишется из больницы.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

5:39
Стасу Садальскому лучше не попадаться на глаза полицейским — фото
5:25
Мы не одни во Вселенной! В космосе услышали повторяющийся радиосигнал
5:13
Смерть от гриппа — Кому нужен такой героизм?
5:01
Сдвинулось с «мертвой точки» — в США частично приняли бюджет на 2019 год
4:44
Пользователи высмеяли «Нафтогаз» за просьбу оплатить неподписанный контракт
4:17
Третий этап гонки «Дакар-2019» снова выиграла команда «КамАЗ-Мастер»
3:49
В полку «завидных холостяков» прибыло! Кому достанется миллиардер Джефф Безос
3:14
Уничтожен российский спутник «Космос-2430»
2:43
На заводе в Оренбургской области ликвидирован пожар в цехе горячего цинкования
2:33
«Шатдаун» онлайн: сайт посольства США в РФ приостановил работу
1:52
Мировой престиж российской науки хотят повышать в центрах международных обменов
1:31
Британский Центробанк назвал новую мировую резервную валюту
1:15
К 75-летию снятия блокады Ленинграда появились «Ленточки ленинградской победы»
0:49
Развлечение по-дальневосточному: В Приамурье дети катаются с горки из фекалий
0:12
Умер последний председатель Верховного Совета СССР
23:43
В одном из сел Дагестана произошла вспышка кишечной инфекции
23:25
Антарктиде грозит экологическая катастрофа
23:07
Жители Петербурга спустили в канализацию матрас
22:59
Полина Гагарина испугала поклонников бледностью и худобой
22:47
Роскомнадзор объяснил причину блокировки клипа Хаски «Иуда»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

9 января

Стало известно, когда Николая Дроздова выпишут из больницы

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама