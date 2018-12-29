Рождество по-бразильски: Чемпиона мира по фридайвингу ранили ножом и ограбили

Двумя ножевыми ранениями и кражей ценных вещей обернулись для спортсмена Александра Бубенчикова рождественские каникулы в Рио-де-Жанейро. О происшествии чемпион мира по фридайвингу подробно рассказал на своей странице в Facebook.

— Два ножевых. Так закончилась моя прогулка по Рио. Впервые выбрался куда-то дальше Копакабаны и вот те на, — написал Александр.

Бубенчиков сообщил, что в тот злополучный день он отправился посмотреть на одну из самых популярных достопримечательностей города — лестницу Селарона. Молодой человек также зашел в музей на вершине лестницы и собирался было спускаться, когда неожиданно для себя решил вернуться домой каким-нибудь другим путем. Александр построил свой маршрут так, чтобы по дороге посмотреть еще и на акведук — древнее водопроводное сооружение. Это и стало роковой ошибкой: именно возле достопримечательности мужчина и встретил бандитов.

— Взял курс на акведук. Возле него меня и «гопнули». Когда уже практически вышел на оживленную дорогу. Трое. Один угрожал ножом и пытался снять рюкзак, двое других потрошили карманы. В итоге я остался при рюкзаке, но без телефона, банковской карты и небольшого количества денег, — поделился спортсмен.

После инцидента Александр «сразу же прыгнул в такси» и только там заметил ранения — по словам молодого человека, рукав футболки был насквозь пропитан кровью. Водитель такси согласился бесплатно отвезти Бубенчикова в ближайшую больницу.

— Попросил отвезти меня в госпиталь — водитель согласился, понимая, что денег у меня уже нету. Бразильские доктора в неотложке меня качественно подлатали: семь швов на ноге и два на плече, рентген плеча на всякий случай и вакцину от столбняка, — сообщил фридайвер.

Facebook @Александр Бубенчиков

При этом мужчина подчеркивает: он знал о том, что на улицах Рио-де-Жанейро подобные преступления — не редкость. Однако ни информированность, ни все рекомендованные меры предосторожности не помогли ему избежать попадания в передрягу.

— Я все соблюдал: большие суммы с собой не носил, телефоном и деньгами не светил. Зашел только я не в тот район. Буквально соседняя со знаменитой лестницей улица. Единственное, о чем жалею, что не дал деру, когда понял, что затевается движуха, — сожалеет спортсмен.

К счастью, серьезных ран злоумышленники Александру так и не нанесли.

— Сразу хочу сказать, что со мной все в порядке. Более или менее. Раны не серьезные. Одна — в плече острием ножа. Вторая — лезвием — задняя поверхность бедра чуть выше колена, — успокоил подписчиков Бубенчиков.

— Спасибо докторам, которые меня подлатали. И это… всех с Рождеством! — завершил свой рассказ спортсмен.

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