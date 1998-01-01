В полиции прокомментировали пышные похороны криминального авторитета в Амурске

, 8:16 Видео 305

В МВД по Хабаровскому краю опровергли участие руководителя главка в траурной процессии.

Фото, видео: Twitter @MiklSvetlov

В управлении МВД по Хабаровскому краю прокомментировала опубликованное в соцсетях видео похорон криминального авторитета Юрия Зарубина в городе Амурске, передает издание Вести.RU со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ирину Щеголеву.

В полиции опровергли участие в траурных мероприятиях 8 января главы краевого МВД и перекрытие улиц сотрудниками ГИБДД, о чем ранее в видеоролике сообщал местный житель.

В прокуратуре Амурска заявили, что глава надзорного ведомства также не участвовал в похоронах Зарубина, поскольку в это время находился в Хабаровске. Информацию о присутствии высокопоставленных руководителей правоохранительной системы региона на траурном мероприятии опубликовали пользователи в комментариях к публикации.

В МВД Амурска инициировали проверку по факту размещения данных, порочащих честь и достоинства сотрудников внутренних дел. Вопрос о защите репутации будет рассматриваться в судебном порядке.

Ранее Пятый канал рассказывал о начальниках амурской колонии, которые стали фигурантами расследования после публикации свидетельств роскошной тюремной жизни главаря банды «Цапков» Вечеслава Цеповяза.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

8:44
Подрядчик космодрома «Восточный» Антон Новиков арестован за мошенничество
8:31
На Украине усиленно готовятся к конкурсу «Евровидение-2019»
8:16
В полиции прокомментировали пышные похороны криминального авторитета в Амурске
8:01
Уж лучше вы к нам: Рогозин рассказал, что готов принять главу NASA в России
7:55
Фото полуголой Бузовой навевает мысли о кузовном ремонте
7:43
В Якутии из-за морозов экстренные службы работают в усиленном режиме
7:35
На Камчатке ждут шторм с десятиметровыми волнами
7:28
Нумеролог о будущем Пугачевой и Галкина: «Сложная полоса, возможно расставание»
7:20
В России вступили в силу новые таможенные правила — как это работает?
7:13
Онкобольной малыш из Иркутской области, о котором рассказывали Путину, умер
7:08
Удобненько: В сети становится вирусным видео, на котором отец тащит дочь по полу
7:01
«История из серии «Бонни и Клайд» — как молодой Витас жену украл
6:51
«Космос в помощь»: На Украине нашли способ провести суда по Азовскому морю
6:38
Видео: в UFC назвали лучшего бойца 2018 года
6:19
После своей смерти Солнце станет алмазом
6:01
Рождество по-бразильски: Чемпиона мира по фридайвингу ранили ножом и ограбили
5:52
Под Дамаском заработала линия сборки легковых автомобилей
5:39
Стасу Садальскому лучше не попадаться на глаза полицейским — фото
5:25
Мы не одни во Вселенной! В космосе услышали повторяющийся радиосигнал
5:13
Смерть от гриппа — Кому нужен такой героизм?

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

9 янв

СКР показал видео допроса подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама