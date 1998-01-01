В полиции прокомментировали пышные похороны криминального авторитета в Амурске

В управлении МВД по Хабаровскому краю прокомментировала опубликованное в соцсетях видео похорон криминального авторитета Юрия Зарубина в городе Амурске, передает издание Вести.RU со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ирину Щеголеву.

В полиции опровергли участие в траурных мероприятиях 8 января главы краевого МВД и перекрытие улиц сотрудниками ГИБДД, о чем ранее в видеоролике сообщал местный житель.

В прокуратуре Амурска заявили, что глава надзорного ведомства также не участвовал в похоронах Зарубина, поскольку в это время находился в Хабаровске. Информацию о присутствии высокопоставленных руководителей правоохранительной системы региона на траурном мероприятии опубликовали пользователи в комментариях к публикации.

В МВД Амурска инициировали проверку по факту размещения данных, порочащих честь и достоинства сотрудников внутренних дел. Вопрос о защите репутации будет рассматриваться в судебном порядке.

Ранее Пятый канал рассказывал о начальниках амурской колонии, которые стали фигурантами расследования после публикации свидетельств роскошной тюремной жизни главаря банды «Цапков» Вечеслава Цеповяза.