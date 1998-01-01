Уголовное дело возбуждено после серьезного пожара на Оренбургском заводе

В Оренбургской области на месте пожара в одном из цехов завода промышленного цинкования специалисты всю ночь проводили осмотр завалов.

Дознавателям предстоит выяснить причины возгорания. В качестве основной версии рассматривается нарушение технологии производства. Следственный комитет начал проверку.

Пламя вспыхнуло в одном из цехов, вечером 9 января. Площадь возгорания составляла около семи тысяч квадратных метров. У горящего здания обвалилась крыша.

Пожару был присвоен повышенный номер сложности. К счастью, обошлось без пострадавших. Лишь спустя 4 часа спасателям удалось справиться с огнем. Рядом с эпицентром была развернута передвижная лаборатория. Превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено.

Ранее Пятый канал публиковал видео с места пожара на Оренбургском заводе.