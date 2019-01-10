Всему виной алкоголь: Фельдшер из Омской области обвинила в изнасиловании коллег

На подстанции скорой помощи случилось происшествие — одна из фельдшеров обратилась 1 января в полицию с заявлением об изнасиловании.

По данным РЕН ТВ, в тот день женщина была на дежурстве с двумя врачами скорой помощи. По словам фельдшера, они выпивали втроем и в какой-то момент женщина решила уснула. Придя в сознание, она поняла, что была изнасилована, и сразу заподозрила коллег — двух докторов 53 и 56 лет.

Сотрудники правоохранительных органов опросили мужчин, но те своей вины не признали. Сейчас компетентные органы разбираются в случившемся.

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