Посол Японии вызван в МИД РФ после заявлений Токио о Курилах

Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки в среду, 9 января, был вызван в МИД России после заявлений Токио по мирному договору. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

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Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заявил послу, что в Москве обратили внимание на прозвучавшие в последнее время высказывания японского руководства по проблематике мирного договора с Россией, в частности, о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии», а также об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» в пользу страны Восходящего солнца и бывших японских жителей за «послевоенную оккупацию островов». Однако в то же самое время премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявляет, что именно в 2019 году наступит «поворотный момент в вопросе о мирном договоре».

— Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования, — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули неизменность принципиальной позиции Москвы по данному вопросу.

Ранее Пятый канал сообщал, какой сценарий готово предложить правительство Японии во время ведения переговоров о мирном договоре с Россией.