Посол Японии вызван в МИД РФ после заявлений Токио о Курилах

, 21:31 55

Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, японскому дипломату, что руководство его страны искусственно нагнетает атмосферу вокруг мирного договора.

Фото: www.globallookpress.com

Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки в среду, 9 января, был вызван в МИД России после заявлений Токио по мирному договору. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Читайте также

Абэ назвал мирный договор с Россией плюсом для США

Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заявил послу, что в Москве обратили внимание на прозвучавшие в последнее время высказывания японского руководства по проблематике мирного договора с Россией, в частности, о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии», а также об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» в пользу страны Восходящего солнца и бывших японских жителей за «послевоенную оккупацию островов». Однако в то же самое время премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявляет, что именно в 2019 году наступит «поворотный момент в вопросе о мирном договоре».

— Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования— говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули неизменность принципиальной позиции Москвы по данному вопросу.

Ранее Пятый канал сообщал, какой сценарий готово предложить правительство Японии во время ведения переговоров о мирном договоре с Россией.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

22:16
ПАСЕ рекомендовала Госдуме сформировать делегацию из «шести полов»
21:58
Автомобиль вылетел на тротуар на севере Петербурга — тяжело пострадала женщина
21:44
Солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева попала в больницу в Дубае
21:31
Посол Японии вызван в МИД РФ после заявлений Токио о Курилах
21:14
Основатель Amazon Джефф Безос объявил, что разводится с женой
20:58
Елка из батонов поссорила Великий Новгород — видео
20:44
Политолог объяснил опасения Норвегии по поводу возможной войны в Европе
20:32
Снежный апокалипсис в Европе: под лавинами погибли более десяти туристов
20:17
Пожар на Оренбургском заводе промышленного цинкования локализован
20:04
Глава Петербурга поручил выдать «лопату Беглова» каждому главе района
19:45
Беспилотник Teslа сбил российского робота — видео
19:36
СКР показал видео допроса подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье
19:24
Власти Петербурга пересмотрят Стратегию-2035, чтобы «не обманывать жителей»
19:11
«Мужика тебе не хватает»: Серябкину высмеяли в сети за странную позу на пляже
18:57
«Как школьник на дискотеке»: Эксперт о непредсказуемости курса доллара
18:41
«Отрыжка пивника»: Милонов высказался о творчестве Шнурова
18:29
Цены на бензин с нового года вновь поползли вверх
18:15
Площадь пожара на заводе цинкования выросла до 6 тысяч квадратных метров
18:10
Как вернуться в рабочий ритм после новогодних каникул — советы специалистов
17:58
Родственники захваченных пиратами моряков встретятся с представителями судовладельца

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама