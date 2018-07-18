Житель Казани на БТР едва не передавил лыжников в парке

Казанские лыжники-любители крайне возмущены поступком мужчины владельца, который устроил покатушки на бронетранспортере в парковой зоне Приволжского района города.

Молодой человек в компании единомышленников на БТР проехал по лыжне в лесополосе, чем перепугал любителей активного отдыха, в том числе и пенсионеров. Свою выходку он снял на видео и опубликовал ролик в сети. В нем автор поздравляет всех с Новым годом.

По словам казанцев, в городе действительно есть бронемашина, переделанная под гражданскую. Ее владелец предлагает всем желающим экскурсии за 8 тысяч рублей, а купить БТР можно за 2,6 миллиона рублей.

Ранее Пятый канал рассказывал о живой легенде аргентинского футбола Марадоне, который приехал на матч своей команды в Минске на военном броневике.