«От этого не отмыться»: Захарова о странах, игнорирующих преступления Киева

Речь идет о терактах, к которым причастны западные спонсоры.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Захарова заявила, что игнорирующим преступления Киева странам не отмыться
Страны, которые закрывают глаза на преступления киевского режима, фактически замарывают собственные руки, и им уже не отмыться. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.
«Понимаете, в чем дело, от этого не отмыться», — твердо заявила Захарова.
Дипломат подчеркнула, что происходящее нельзя назвать ведением боевых действий или противостоянием по законам войны с учетом гуманитарного права.
По ее словам, российская сторона регулярно доводит до зарубежных государств информацию о произошедшем и приводит факты вражеских атак. Захарова отметила, что речь идет не только о политической поддержке, но и о причастности к действиям виновных в терактах.
Захарова ранее заявляла, что западные спонсоры Киева стали непосредственными соучастниками терактов против детей, а с началом учебного года школы и детские сады рассматриваются как цели для запугивания населения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в бундестаге произошла острая перепалка между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и сопредседателем «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель. Вайдель обвинила Мерца в том, что он сжигает последние мосты с Россией, используя конфронтацию для отвлечения от собственных провалов, и раскритиковала его энергетическую политику, заявив о необходимости дешевого российского газа и предупредив о кризисе поставок зимой.
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