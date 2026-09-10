Захарова заявила, что игнорирующим преступления Киева странам не отмыться

Страны, которые закрывают глаза на преступления киевского режима, фактически замарывают собственные руки, и им уже не отмыться. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.

«Понимаете, в чем дело, от этого не отмыться», — твердо заявила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что происходящее нельзя назвать ведением боевых действий или противостоянием по законам войны с учетом гуманитарного права.

По ее словам, российская сторона регулярно доводит до зарубежных государств информацию о произошедшем и приводит факты вражеских атак. Захарова отметила, что речь идет не только о политической поддержке, но и о причастности к действиям виновных в терактах.

Захарова ранее заявляла, что западные спонсоры Киева стали непосредственными соучастниками терактов против детей, а с началом учебного года школы и детские сады рассматриваются как цели для запугивания населения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в бундестаге произошла острая перепалка между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и сопредседателем «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель. Вайдель обвинила Мерца в том, что он сжигает последние мосты с Россией, используя конфронтацию для отвлечения от собственных провалов, и раскритиковала его энергетическую политику, заявив о необходимости дешевого российского газа и предупредив о кризисе поставок зимой.

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