Житель Казани Ильсур Загидуллин, с ветерком прокатившийся на своем БТР по парку в Приволжском районе, рассказал Пятому каналу о резонансном инциденте.

По словам владельца броневика, его действия не нарушили закона. Кроме того, у мужчины имеются все необходимые документы на спецтранспорт, а лыжня в парке является стихийной и не была проложена специально.

Ильсур выразил недоумение, почему возмущенные лыжники не обратились к нему напрямую, и добавил, что готов встретиться с недовольными его выходкой казанцами.

— Почему эти люди куда-то звонят, куда-то пишут? У меня все законно! Почему эти люди не позвонили мне и не сказали «не делай так»? — спрашивает хозяин бронетехники.

Мужчина резюмировал, что готов публично встретиться с лыжниками и урегулировать возникшее недопонимание.

Ранее Пятый канал публиковал видео лихой езды на БТР по казанскому парку.