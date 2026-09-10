Певец Билли Джоэл перенес операцию на головном мозге

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

О редком заболевании артиста стало известно весной 2025 года.

Певец Билли Джоэл перенес операцию на головном мозге

Фото: Reuters/Mike Blake

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Певец Билли Джоэл перенес шунтирование головного мозга на фоне гидроцефалии

Американский певец и пианист Билли Джоэл рассказал о проблемах со здоровьем, которые вынудили его отказаться от гастрольной деятельности. Артист сообщил, что врачи диагностировали у него редкое заболевание, влияющее на память, слух и равновесие, передает The Independent.

По словам Джоэла, ему выявили нормотензивную гидроцефалию. Для лечения музыканту установили специальный шунт в череп, который помогает выводить лишнюю жидкость. После хирургического вмешательства состояние артиста улучшилось.

Джоэл отметил, что регулярные выступления негативно сказывались на его самочувствии. Он признался, что концерты стали слишком тяжелой нагрузкой для организма.

«Нервные окончания повреждались, я просто терял клетки мозга из-за концертов. Я понял, что прямо сейчас не должен этого делать. Но не волнуйтесь, я в порядке, я никуда не ухожу», — рассказал музыкант.

Первые признаки заболевания проявились в феврале 2025 года во время выступления: Джоэл неожиданно упал на сцене при исполнении одной из своих песен. Спустя три месяца артист сообщил о диагнозе и объявил об отмене оставшихся концертов.

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