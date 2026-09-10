Безостановочный терроризм: ВСУ атаковали скорую в Энергодаре

ВСУ атаковали машину скорой помощи в Энергодаре

Вооруженные силы Украины атаковали машину скорой помощи в Энергодаре. Об этом написал мэр города Максим Пухов в своем профиле в мессенджере МАКС.

«В промзоне зафиксирован удар БПЛА по машине скорой помощи», — информировал он.

Также был поврежден частный дом.

В результате атаки пострадали два медработника. По словам Пухова, им оказали помощь, угрозы для их жизни нет.

Это далеко не первый случай террористических актов нападения ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как киевский режим выбирает своими целями гражданские объекты: в результате атаки украинского БПЛА на Борисоглебск в Воронежской области погибла женщина. Два человека получили ранения. Среди повреждений значится остекление техникума, двери дворца культуры, две линии электропередачи, автобус и легковой автомобиль.

Тогда же дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов над шестью районами и одним городским округом Воронежской области.

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