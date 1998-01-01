«Шнуров — это клево, Баста — гениальный чувак» — Топалов о творчестве «на грани»

, 18:49 Эксклюзивное интервью 101

По словам певца, он с удовольствием слушает «Ленинград», но с ребенком в машине включать бы не стал.

Фото, видео: Пятый канал, instagram @vladtopalovofficial

Певец Влад Топалов высказался в защиту творчества «на грани», которое в последнее время оказалось под шквальным огнем критики всех кому не лень — от звезд шоу-бизнеса до политиков. По мнению экс-солиста группы «Smash!», что слушать — дело вкуса, просто все должно быть уместно. В интервью Пятому каналу Топалов отметил, что не дружит ни с Сергеем Шнуровым, ни с Василием Вакуленко, но с огромным уважением относится к их творчеству и с удовольствием слушает их песни. Однако в машине с ребенком такую музыку включать бы не стал.

— Я вам признаюсь честно, я считаю, что я образованный человек, я из хорошей достойной семьи, и много в жизни прочитал, у меня два высших образования, но я с удовольствием слушаю группу «Ленинград». Вот с удовольствием. В определенной обстановке, с определенным каким-то настроением… Ну, это клево! — сказал Топалов.

Топалов напомнил, что огромное количество поэтов, писателей, художников, использовали и используют ненормативную лексику, однако это должно быть уместно.

— Вася Вакуленко, Баста «Ноггано» — да, грубо, да, прям на грани, но он гениальный чувак, он потрясающий композитор, он очень крутой автор. Опять же, я с ним не дружу, чтобы было понятно, что я не защищаю своих друзей, я стараюсь смотреть объективно. Но он очень достойный артист, который собирает стадионы и собрал «Олимпийский». Единственный, кто собрал его «360», там 40 тысяч человек пришло… Отрицать это и говорить, что это плохо, это глупо, это неправильно, — считает артист.

Ранее Пятый канал рассказывал о жесткой словесной дуэли, которая завязалась между лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и депутатом Госдумы Виталием Милоновым.

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