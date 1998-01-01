Затопленный утром Тушинский тоннель в Москве открыли для транспорта

Движение по Волоколамскому шоссе в Москве и Тушинскому тоннелю, где утром произошло подтопление и обрушение грунта, восстановлено в обоих направлениях. Как сообщает ГКУ «Центр организации дорожного движения», дорога открыта как для личных автомобилей, так и для городского транспорта. Чтобы минимизировать проблемы с передвижением жителей столицы, все городские службы работали максимально оперативно.

Сотрудники Центра помогали организовать движения в районе Тушинского тоннеля, перенастраивали работу светофоров в ручном режиме для загруженных направлений на северо-западе Москвы. Сотрудники «Мосгортранса» на месте помогали пассажирам найти автобусы и регулировали работу транспорта. На подъездах к перекрытому участку водителям помогали сориентироваться четыре мобильных табло, сотрудники ГИБДД помогали местным жителям подъехать к своим домам. Метрополитен работал в штатном режиме. Оперативная информация о дорожной ситуации публиковалась в соцсетях.

Ранее Пятый канал сообщал, что движение по Волоколамскому шоссе в столице оказалось парализовано днем в четверг, 10 января, из-за обвала грунта, который стал причиной прорыва дамбы на судоходном Канале имени Москвы. В обе стороны выстроились многокилометровые пробки.