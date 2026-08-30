Водитель попавшего в ДТП на Ставрополье автобуса выехал в рейс вместо отца
В результате аварии погибли шесть человек.
Фото: МАХ/Госавтоинспекция Ставрополья/gibdd26
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Водителем автобуса, попавшего в смертельное ДТП на Ставрополье по пути из Грузии в Москву, был Акакий Топадзе. Он вышел на маршрут вместо своего отца. Об этом сообщает телеканал TV Pirveli.
«Водителем автобуса, который попал в ДТП, был Акакий Топадзе. По нашей информации, он поехал по маршруту вместо своего отца», — говорится в сообщении.
Авария произошла 30 августа на федеральной трассе «Кавказ». Автобус Setra, следовавший из Грузии в Москву, столкнулся с грузовиком КАМАЗ, после чего съехал в кювет. По предварительной информации, водитель автобуса превысил безопасную скорость и не выдержал необходимую дистанцию.
В результате ДТП погибли шесть человек, еще 38 получили травмы. После аварии было возбуждено уголовное дело по статьям об оказании небезопасных услуг и нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. Следственные действия и установление всех обстоятельств аварии продолжаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юго-западе Москвы в ДТП с мотоциклом погиб пешеход. Авария произошла на проспекте 60-летия Октября. Водитель Yamaha сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте. При этом пешеходный переход находился всего в нескольких метрах от места столкновения. Мотоциклист попытался затормозить, когда заметил человека на дороге, однако избежать наезда не удалось.
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