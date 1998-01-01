В Турции взяли под стражу одного из подозреваемых в убийстве российского посла

Суд Анкары постановил поместить под стражу Абдулсамета Кекечи, которого подозревают в причастности к убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова. По этому резонансному делу проходят 28 человек, среди которых — организатор «террористической группировки фетхуллахистов» (ФЕТО) Фетхуллах Гюлен.

По информации ТАСС, ближайшие слушания состоятся 11 февраля. Причины такого решения не сообщаются. Сторона обвинения характеризует покушение на Карлова 19 декабря 2016 года как «провокационную акцию, направленную на отношения Турции и России».

Ранее Пятый канал рассказывал, как прошли первые слушания по делу об убийстве посла Карлова.