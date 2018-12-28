Германия выступила против санкций в отношении «Северного потока-2»

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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что вопросы европейской энергетической политики должны решаться на континенте, а не в США.

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

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Глава МИД Германии Хайко Маас ответил на критику Вашингтона в адрес «Северный поток-2». Выступая на традиционном новогоднем приеме Восточного комитета он заявил, строящийся магистральный газопровод не является исключительным проектом Германии и России.

По словам Мааса, немецкая сторона понимает «озабоченность партнеров из Центральной и Восточной Европы» и готова к дискуссии. Дипломат подчеркнул, что вопросы европейской энергополитики должны решаться в Европе, а не в США. После этого он высказался против односторонних санкций против «Северного потока-2».

Ранее Пятый канал сообщал, что в Финляндии приступили к укладке труб «Северного потока-2».

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